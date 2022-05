Ucraina, sono 411 i profughi presenti in Valle d'Aosta

"In Valle d'Aosta sono transitati, attraverso gli hub di Villeneuve e Fenis, 443 profughi provenienti dall'Ucraini. Di questi 411 sono rimasti sul territorio valdostano e gli altri si sono spostati in altre regioni italiane". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Erik Lavy (Lega Vda). "Tra i profughi giunti nella nostra regione - ha aggiunto - 278 sono donne e 74 sono minori. Non ci sono minori non accompagnati. Abbiamo margini per la disponibilità di alloggi, 144 profughi si trovano in appartamenti messi a disposizione dai cittadini valdostani. Il nostro obiettivo è stato quello di rendere facile l'inserimento delle persone". "Manca una visione. La gestione dei profughi poteva essere un'occasione per andare a ripopolare i piccoli paesi di montagna che soffrono di abbandono" ha replicato Lavy.