Ricostituite commissioni dopo dimissioni Marquis

A seguito delle dimissioni del consigliere Pierluigi Marquis, passato da Stella alpina a Forza Italia e quindi dalla maggioranza all'opposizione, sono state ricostituite la prima, la seconda e la quinta commissione del Consiglio Valle.

L'Assemblea ha nominato i consiglieri Roberto Rosaire e Andrea Padovani (per la maggioranza) e lo stesso Pierluigi Marquis (per la minoranza) nella prima Commissione "Istituzioni e autonomia" (che passa da 9 a 11 componenti), il consigliere Renzo Testolin nella seconda Commissione "Affari generali" e il consigliere Antonino Malacrinò nella quinta Commissione "Servizi sociali".

Questa la nuova composizione delle commissioni: Prima commissione: Claudio Restano (Presidente); Giulio Grosjacques, (Vicepresidente), Albert Chatrian, Paolo Cretier, Roberto Rosaire, Andrea Padovani, Erika Guichardaz, Erik Lavy, Pierluigi Marquis, Simone Perron, Paolo Sammaritani; Seconda Commissione: Antonino Malacrinò (Presidente), Roberto Rosaire (Segretario), Aurelio Marguerettaz, Renzo Testolin, Stefano Aggravi, Dennis Brunod, Marco Carrel; Quinta Commissione: Claudio Restano (Vicepresidente), Andrea Padovani (Segretario), Aurelio Marguerettaz, Antonino Malacrinò, Mauro Baccega, Andrea Manfrin, Nicoletta Spelgatti.

"Il 4 aprile, al momento della costituzione del gruppo Forza Italia e del passaggio all'opposizione, avevo dato immediata disponibilità a dare le dimissioni nelle Commissioni consiliari - ha detto Marquis - ma era stata annunciata una verifica di maggioranza per dare un nuovo quadro politico alla Valle d'Aosta. Con grande responsabilità abbiamo continuato a sostenere i provvedimenti della Giunta, come la legge "omnibus", e dato la disponibilità a votare il disegno di legge sugli esami di Stato. A fronte dello stallo attuale, è doveroso ricostituire le Commissioni per mettere il Consiglio di poter lavorare, alla maggioranza di concludere le verifiche".