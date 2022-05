Partita da Aosta la fiaccola del Memorial day 2022

E' stata accesa davanti al palazzo di giustizia di Aosta ed è partita alla volta della Cascina Caccia di San Sebastiano da Po (Torino) la Fiaccola della Memoria e della Legalità. Nel corso dell'evento - organizzato dal Sindacato autonomo di Polizia sotto l'egida della Procura della Repubblica, del Tribunale di Aosta, con il patrocinio del Consiglio Valle - sono stati ricordati i nomi delle vittime del dovere della Valle d'Aosta, letti dal segretario regionale del Sap, Massimo Denarier.

Dopo l'intervento di Libera, incentrato sulla figura di Pio La Torre, ha preso la parola il sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi. "Voi - ha detto agli studenti presenti - dovete essere il braciere, la fiamma sempre accesa della legalità, della giustizia. Dovete farvi voi portatori di queste idee che sono di giustizia, di legalità e per una società che è migliore.

Perché se non vi è sopraffazione di uno sull'altro, violenza esercitata sul più debole, è chiaro che la società può solo progredire. Rivolgo un invito ai più giovani: approfondite questi argomenti, non pensate che siano cose del passato e che non possano più verificarsi. Fate in modo voi che ciò che oggi noi commemoriamo non debba mai più ripetersi".

Il gruppo di ciclisti tedofori appartenenti a tutte le forze di polizia ha omaggiato anche Erik Mortara passando davanti alla caserma dei vigili del fuoco a lui intitolata prima di far tappa alla fondazione Ollignan, per ricordare anche l'allievo agente di polizia Loris Azzaro.