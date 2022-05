Guichardaz su crisi, situazione imbarazzante e insostenibile

"E' una situazione imbarazzante e insostenibile. Dal 6 aprile la crisi è entrata in Consiglio Valle con riunioni e consultazioni, balletti e giravolte.

Sarebbe forse il caso di chiarire. Non sappiamo se questo teatrino si è chiuso anche se la ricomposizione delle commissioni indica la scelta di proseguire con una maggioranza a 18". Lo ha detto Erika Guichardaz (Pcp) intervenendo in apertura dei lavori del Consiglio Valle sulla ricomposizione delle commissioni a seguito delle dimissioni del consigliere Pierluigi Marquis.

"Non capiamo - ha aggiunto - se c'è la volontà di rilanciare questa maggioranza oppure se è solo un tirare a campare.

L'attuale maggioranza è ondivaga, non c'è programmazione mentre la sanità valdostana sta crollando e le politiche sociali sono in difficoltà. I confronti politici invece avvengono solo sulle poltrone".