Baccega, necessario risolvere questione liste attesa in sanità

"C'è la necessità di risolvere la questione delle liste d'attesa in sanità: l'attenzione che va posta deve coinvolgere tutti gli attori, perché non è possibile che chi ha i mezzi può essere curato mentre gli altri sono costretti ad aspettare". Lo ha detto il consigliere Mauro Baccega (Forza Italia) presentando in aula un'interrogazione sull'Osservatorio regionale delle liste d'attesa. In talò senso "mi auguro che il Piano per la salute e il benessere sociale cominci finalmente il suo iter in Commissione consiliare: tenuto conto che sono necessarie professionalità di alto livello per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, la mia proposta è di affidarsi a centri di ricerca universitaria di "Health Administration", che possano aiutare in modo scientifico e senza condizionamenti a trovare la strada giusta".

L'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, ha sottolineato che "il problema delle liste d'attesa è noto da tempo ma già in passato non sono state adottate soluzioni risolutive e, con la pandemia, la situazione si è ulteriormente aggravata". "L'Osservatorio, nato nel 2013 e confermato nel 2019, è formalmente operativo - ha aggiunto - ed espleta le sue funzioni in periodi di attività ordinaria: con gli effetti della pandemia, nessuno degli strumenti ordinari di concertazione come, ad esempio, l'Osservatorio liste di attesa nazionale, è stato giudicato efficace. Per tale ragione il Ministero ha attivato strumenti straordinari assegnando appositi fondi alle Regioni per il recupero delle liste d'attesa, con un monitoraggio periodico delle attività compiute. Per le motivazioni indicate, l'Osservatorio non si è riunito nel 2021 e nel 2022 e sarà convocato non appena ci saranno le condizioni che consentiranno una reale efficacia della sua azione, al fine di non procedere a una convocazione puramente formale".