Si ricompongono commissioni, maggioranza avanti a 18

Sostituzione di un componente in seno alle commissioni consiliari permanenti: è quanto prevede il punto 3.01 dell'ordine del giorno suppletivo della prossima riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in programma l'11 e il 12 maggio prossimi.

La ricomposizione delle commissioni - in particolare la seconda 'Affari generali e la quinta Servizi sociali - fa seguito al passaggio di Pierluigi Marquis da Stella alpina a Forza Italia, quindi dalla maggioranza all'opposizione. Dopo le dimissioni del consigliere si dovrà nominare il suo sostituto in ciascuna commissione. Al di là del passaggio 'amministrativo', la ricomposizione delle commissioni indica che la maggioranza - almeno in questa fase - proseguirà con il sostegno di 18 consiglieri su 35 e che le trattative per nuove maggioranze non avranno una soluzione in breve tempo.