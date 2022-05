Festa Ue, palazzo regionale illuminato di blu

In occasione della Giornata dell'Europa, la facciata sud di Palazzo regionale, in corrispondenza dell'aula del Consiglio Valle, si illuminerà di blu. "Questa Giornata, che viene celebrata in un momento storico particolarmente complicato a causa della guerra in Ucraina e dopo una pandemia durata due anni, evidenzia quanto sia necessaria un'Europa forte e unita. Illuminare il Consiglio di blu è un gesto simbolico che quest'anno ha una valenza ancora più forte per dire che crediamo nell'Europa e nei suoi valori di pace, pluralismo e unità".