Premio Au coeur de la reprise, proroga per candidature

È stata prorogata a martedì 31 maggio la scadenza per la presentazione delle candidature per il Premio "Au coeur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile", istituito dal Consiglio Valle per mettere in luce il ruolo delle donne nel proporre soluzioni per la ripartenza.

Nato nel contesto della pandemia da Covid-19, il premio riguarda due settori -quello imprenditoriale-professionale e quello sociale-medico-sanitario - e per ciascuno sono previsti due premi, rispettivamente da 3.000 e 2.000 euro. "Al centro della valutazione - è spiegato in una nota - ci saranno la capacità di reazione all'emergenza attraverso iniziative originali ed efficaci, radicate sul territorio e adatte a essere un esempio per altre ripartenze".

Possono essere candidate imprenditrici, professioniste, volontarie, responsabili e dipendenti di enti, aziende e associazioni, portatrici di esperienze che affondano le loro radici nel periodo di difficoltà legato alla pandemia, con l'obiettivo di superare la fase critica. Il regolamento e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito www.consiglio.vda.it.