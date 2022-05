Riunione Assemblea valdostana in sessione europea

In sessione ordinaria e, a seguire, in sessione europea e internazionale, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è convocato mercoledì 11 e giovedì 12 maggio. La riunione ordinaria prevede l'esame di un ordine del giorno composto di 43 oggetti, di cui 9 interrogazioni, 23 interpellanze e 5 mozioni.

Delle nove interrogazioni, sei sono state presentate dal gruppo Forza Italia (apertura di una linea di credito in favore della società Cva; tempi medi dei procedimenti amministrativi per la concessione di mutui di prima casa; cessazione della gratuità delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali; informazioni sull'Osservatorio regionale delle liste d'attesa; istituzione della struttura di epidemiologia presso il Dipartimento di prevenzione dell'USL; istituzione dell'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali presso l'Assessorato regionale della sanità) e tre dal gruppo Progetto Civico Progressista (notizie in merito al diritto di prelazione sul castello di Introd, stato dell'arte del Piano triennale degli interventi sulla violenza di genere e problematiche riguardanti il servizio di fornitura dei pasti nei presidi ospedalieri).

Ventitre le interpellanze: 21 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste, una di Forza Italia e una di Progetto Civico Progressista.

Il Consiglio discuterà cinque mozioni, di cui quattro del gruppo Lega Vallée d'Aoste rinviate dalle precedenti adunanze e una presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista. L'Aula proseguirà i lavori in sessione europea e internazionale: all'ordine del giorno figura la relazione sulle attività di rilievo europeo e internazionale svolte dalla Regione nel 2021.