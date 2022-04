Note dal Cammino Balteo, spostato il concerto del 30 aprile

Ultimi appuntamenti della rassegna 2022 di 'Note dal Cammino Balteo', il progetto ideato da Office régional du Tourisme, Consiglio regionale della Valle d'Aosta e Associazione Lingotto Musica per valorizzare con trekking animati l'itinerario escursionistico del Cammino Balteo che percorre a bassa e media quota la Valle d'Aosta.

Causa rischio pioggia previsto per il pomeriggio di sabato 30 aprile, il concerto di Alexander Lonquich in programma alle 16.30 si svolgerà nella Chiesa romanica di San Martino di Arnad, eccezionalmente aperta e visitabile per l'occasione. Restano confermate tra le ore 14 e le ore 16 le visite guidate di Château Vallaise, che si possono prenotare all'Ufficio del turismo di Pont-Saint-Martin (telefono 0125804843).

Nessuna variazione di programma, invece, per domenica 1/o maggio, sulle tracce della tappa 22 che da Arnad porta a Pontboset, in un percorso affiancato dalla voce della Dora Baltea tra castelli, chiese e tradizioni contadine: sarà il Quartetto di clarinetti del Conservatoire de la Vallée d'Aoste ad accogliere gli escursionisti nella piazzetta con musiche di Carles, Dubois e Harvey, dalle 13 alle 16. Una visita guidata ogni ora dalle ore 11 alle ore 16 sarà l'occasione per passeggiare sui ponti di Pontboset.

Realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando 'In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori', il progetto associa un cartellone musicale di grandi interpreti internazionali e artisti locali ad aperture straordinarie di siti e visite guidate.

Partner dell'iniziativa sono l'assessorato del Turismo della Regione autonoma Valle d'Aosta, i Comuni di Arnad, Bard, Donnas, Lillianes, Perloz e Pontboset, l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée, l'Associazione Forte di Bard.

Per informazioni e prenotazioni: https://balteus.lovevda.it/ e www.bookingvalledaosta.it.