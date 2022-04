Pcp, in Vda si approvano piani solo risorse a rischio

"In Consiglio Valle è stata sottolineata la necessità di approvare il Piano rifiuti altrimenti erano a rischio i finanziamenti. Ecco, in valle d'Aosta si approvano i piani solo quando sono a rischio le risorse. Noi volevamo lavorare in modo diverso". Lo ha detto la consigliera regionale Chiara Minelli (Pcp) spiegando le ragioni dell'astensione sull'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti "sul quale abbiamo lavorato - ha aggiunto - in modo approfondito in quanto è un tema di grande rilevanza per la comunità".

Tra le criticità del Piano, secondo Minelli, spiccano la mancanza di una "netta scelta" per arrivare entro il 2026 all'Ato unico e di una "tempistica stringente" per arrivare alla tariffa puntuale. "Per quanto riguarda i rifiuti speciali e le discariche di Pompiod e Chalamy - ha concluso - non è stato accolto il nostro emendamento che chiariva chi deve attivare la verifica di conformità e in quali tempi. Siamo andati vicini ad un risultato soddisfacente malgrado il disastroso punto di partenza. E' però mancato l'ultimo passo, ci voleva un briciolo di coraggio in più che non c'è stato".