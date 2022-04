Fp-Pd, Consiglio ha approvato provvedimenti importanti

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - Il gruppo consiliare Federalisti Progressisti - Partito Democratico esprime "soddisfazione per l'approvazione di tre importanti provvedimenti nel corso della riunione del Consiglio di ieri, mercoledì 27 aprile 2022".

"Un Consiglio caratterizzato da un ampio dibattito su contenuti concreti - evidenziano i consiglieri di Fp-Pd -, come le scelte strategiche sulla gestione dei rifiuti in Valle d'Aosta, l'adeguamento urgente di norme che hanno anche l'obiettivo di sostenere ulteriormente imprese e famiglie dopo l'emergenza da Covid-19, la costituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità. Un Consiglio che ha dimostrato di saper operare per assumere atti indispensabili per la comunità, confrontandosi in maniera franca e nel rispetto delle regole".

"Riteniamo - concludono - che il Consiglio regionale sia il luogo delle scelte e delle decisioni su atti concreti e reali e non un agone dove scontrarsi su presunte crisi politiche".

(ANSA).