Tv: Bertin, irricevibile petizione Rendez-nous France2

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle ha giudicato "irricevibile" la petizione "Rendez-nous France2" che chiedeva che l'offerta dei canali televisivi francofoni in Valle d'Aosta venisse ampliata con il ripristino del canale France2 e l'inserimento del primo canale francese TF1 e del canale regionale France3. La petizione è stata presentata il 29 marzo ed è stata respinta "in quanto non accompagnata - ha detto il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - né dalle firme dei sottoscrittori, né dalla firma autentica del primo firmatario, né dalle autocertificazioni di nascita o residenza nella regione nonché di cittadinanza italiana dei firmatari". "Prendiamo atto - replica Jean Barocco, promotore della petizione - delle regole previste dai regolamenti del Consiglio Regionale. Lo scopo dei 1.342 firmatari era ed è di sollevare un problema legato alla promozione e alla diffusione della francofonia, elemento fondamentale dell'identità Valdostana, riconosciuta dalla Costituzione Italiana e dalla Statuto di Autonomia".