Minelli, urgente affrontare tema riforma elettorale

"L'ennesima crisi politica testimonia l'urgenza con la quale bisogna affrontare la tematica della riforma elettorale in Valle d'Aosta, auspicando che si apra un confronto e che questa crisi sia l'ultima di questo sistema, che va al più presto cambiato". Lo ha detto la consigliera Chiara Minelli (Progetto civico progressista) intervenendo in aula sulle comunicazioni del presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, in merito all'inammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo riguardante la modifica delle norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

"La decisione della Commissione per i referendum - ha aggiunto - è sorprendente e grave, perché la legge regionale in materia di iniziativa popolare non ha escluso la materia elettorale e perché il tema dell'ammissibilità della disciplina degli strumenti di democrazia diretta era già stato oggetto di discussione nel 2006, 2007 e 2016, con una conclusione di ammissibilità. A questo punto il problema va affrontato alla radice, essendo chiari nel dire se il popolo può essere sovrano e decidere su materie che sono di fondamentale importanza". Il gruppo Pcp ha quindi accolto l'appello del comitato per la riforma elettorale, depositando una proposta di legge.