France Télévision, bonnes chances pour France2 en Vallée d'Aoste

"À la suite de l'envoi, par courriel, de la pétition à monsieur Jérome Cathala, médiateur de France Télévision, j'ai été contacté par madame Nathalie Bobineau, directrice du Développement International de France Télévision. Avec madame Bobineau, qui connaissait déjà le dossier, au cours d'une téléconférence, j'ai abordé les raisons et les motivations de notre pétition et les problèmes engendrés depuis quelques mois par la nouvelle société chargée de la diffusion Tnt". Giovanni Barocco, conseiller national de l'Uncem, explique ceci à propos de la pétition en ligne 'Rendez-Nous #France2 - Rivogliamo France2' qui en mars avait recueilli 1.342 signatures pour rétablir la diffusion de la chaine francaise en Vallée d'Aoste.

"Madame Bobineau - ajoute Barocco - m'a chargé de vous dire que le dossier a de bonnes chances d'être abordé positivement, au net du passé, en élaborant un nouveau cadre légal et commercial spécifique, compte tenu des exigences de la Vallée d'Aoste, et que la démarche sera suivie de près par elle-même.

Une situation similaire existe déjà dans la principauté d'Andorre, où presque 15.000 foyers reçoivent maintenant toutes les chaînes de France Télévisions".