Forza Italia, pensare più ai valdostani e meno agli accordi

"Fuori da palazzo alle valdostane e ai valdostani interessa molto di più ricevere soluzioni ai loro problemi, quelli di tutti i giorni" piuttosto che "le manovre più o meno nascoste per la composizione di un nuovo governo": "Si pensi finalmente un po' più alla Valle d'Aosta e un po' meno ad una maggioranza con chiunque, a tutti i costi". Lo dichiarano consiglieri regionali di Forza Italia, Pierluigi Marquis e Mauro Baccega, in merito alla prossima riunione del Consiglio Valle.

"Che l'eventuale accordo per una nuova maggioranza regionale debba passare attraverso l'ennesimo rinvio della discussione delle iniziative ispettive e di indirizzo presentate in Consiglio Valle - proseguono - è una circostanza che non condividiamo, ed è per questo che, nella seduta convocata per domani e giovedì, porteremo all'attenzione dell'aula le nostre proposte, a partire da quella tesa ad abbattere le liste d'attesa in sanità".

"E' lo stesso assetto politico-istituzionale attuale - concludono - a fare emergere tutte le contraddizioni della situazione venutasi a creare: la giunta regionale continua a deliberare come se nulla fosse, lo ha fatto anche questa mattina, ma il Consiglio regionale, almeno per qualcuno, sarebbe impossibilitato ad affrontare certe questioni, nonostante una maggioranza a oggi ci sia. Se così non fosse, allora chiediamo che si esca subito dall'ambiguità e lo si dica chiaramente, di modo che chi ricopre ruoli di vertice possa trarre le dovute conclusioni, facilitando in questo modo la risoluzione della crisi".