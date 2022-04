Fp-Pd, no ad una nuova stagione di ribaltoni

"No alla nuova stagione dei ribaltoni. Siamo convinti del percorso fatto fino ad ora e rivendichiamo la validità delle azioni portate avanti da questa maggioranza autonomista-progressista e dal Governo Lavevaz che ne è l'espressione". E' quanto dichiara in una nota il gruppo consiliare Federalisti Progressisti - Partito Democratico in merito alla situazione politica in Consiglio regionale.

"Fin dall'inizio della presunta crisi - proseguono i Consiglieri di Fp-Pd - ci siamo resi disponibili a trovare soluzioni per rendere più stabile la maggioranza. Pur comprendendo le difficoltà del momento, non siamo però disponibili a inaugurare la nuova stagione dei ribaltoni".