Via libera da commissione a Piano rifiuti 2022-2026

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione dei gruppi Lega VdA e Pcp) su un nuovo testo di legge risultante dal coordinamento del disegno di legge della Giunta che aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026 e la proposta legislativa del gruppo Progetto Civico Progressista che contiene disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali.

Il provvedimento è stato licenziato dopo un ampio confronto con gli interlocutori del territorio che, secondo il Presidente della terza Commissione, Albert Chatrian (Av-VdAU), "ha consentito un approfondimento tecnico e una riflessione politica puntuale sulle scelte da attuare, dando priorità alla tutela dell'ambiente nel rispetto delle nuove direttive europee in materia di economia circolare, di riduzione della produzione dei rifiuti e del loro recupero, nonché di disincentivazione della realizzazione e utilizzo delle discariche".

"Il nuovo testo è cambiato e migliorato rispetto allo scarno disegno di legge presentato a dicembre dalla Giunta regionale e contiene vari elementi della proposta legislativa presentata da noi il 18 novembre 2021. Da parte nostra è stato fatto un lavoro molto approfondito, anche grazie ad una consulenza tecnica qualificata, che in parte è stato recepito. Importanti sono state le indicazioni pervenute dagli enti locali, in particolare dai Comuni sede delle discariche di Pompiod e Chalamy, nonché dalle organizzazioni che hanno presentato le loro osservazioni" dichiarano in una nota le consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz (Pcp). "Abbiamo tuttavia ritenuto di dover approfondire ulteriormente alcuni aspetti - aggiungono - sia del testo di legge, sia dei volumi ad esso allegati, al fine di rendere più lineari e incisive la normativa e le indicazioni sulle discariche sopra citate, che sono state e sono al centro di una serie di criticità da affrontare con chiarezza. Ci riserviamo pertanto di presentare alcuni emendamenti in Aula consiliare al momento della discussione e della votazione finale".