Casinò: Bertin, Consulta dà certezza a operato consiglieri

(ANSA) - AOSTA, 11 APR - "La sentenza della Corte costituzionale è un fatto importante perché fa finalmente chiarezza sulle competenze che spettano al Consiglio regionale nell'esercizio delle sue funzioni, tracciando una demarcazione tra gli atti da considerare di indirizzo politico e quelli di natura amministrativa. Una sentenza che dà nuove certezze all'operato dei consiglieri e alla loro autonomia decisionale".

Così il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, interviene in merito all'annullamento da parte della Consulta della sentenza con cui la Corte dei conti aveva condannato a un risarcimento da 16 milioni di euro 18 consiglieri regionali, attuali e passati, che nel 2014 avevano deliberato una ricapitalizzazione da 60 milioni per il Casinò di Saint-Vincent.

"Si chiude oggi una vicenda molto complessa - aggiunge Bertin - che si è trascinata per troppi anni e che ha avuto ripercussioni di ordine politico oltre che sul piano personale per i Consiglieri coinvolti". (ANSA).