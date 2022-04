Restano, ora imprimere un'accelerazione

"La crisi politica non nasce oggi. Siamo consapevoli che è arrivato il momento di imprimere un'accelerazione passando attraverso i movimenti politici che devono operare da subito". Lo ha detto Claudio Restano (gruppo Misto), intervenendo nel dibattito sulla crisi politica in Regione. "Per quanto riguarda il ruolo della Commissione chiamata in causa - ha aggiunto - ricordo che questa non svolge il lavoro dell'esecutivo, né quello del Consiglio e che la crisi della sanità non dipende da questo organo che ha sempre lavorato analizzando tutti i provvedimenti, dando le risposte necessarie nei tempi richiesti".