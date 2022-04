Pcp, maggioranza meno autonomista e per nulla progressista

"L'uscita di Marquis dalla maggioranza segna lo sgretolamento degli autonomisti ed è la prova evidente che non c'era nessun blocco autonomista e che i problemi che noi abbiamo evidenziato fin dall'inizio erano veri e non serviva a nulla mascherarli. Questa maggioranza diventa sempre meno autonomista e per nulla progressista". Lo ha detto Erika Guichardaz (Pcp) intervenendo in aula nel dibattito sul passaggio all'opposizione di Pierluigi Marquis, passato da Stella alpina a Forza Italia.

"E' triste che manchi la consapevolezza che occorre cambiare - ha aggiunto - a partire dal sistema elettorale che non favorisce la stabilità e non consente attualmente agli elettori di scegliere un Presidente, una maggioranza ed un programma che durino cinque anni. La priorità e l'invito a tutte le forze politiche e a tutta la cittadinanza è un impegno forte perché il necessario cambiamento del sistema elettorale avvenga rapidamente. Si può fare in un paio di mesi, e già solo la prospettiva di un sistema nuovo imporrebbe a tutte le forze un comportamento più virtuoso. Senza questo cambiamento ci trascineremo da una crisi all'altra e la popolazione non potrà che assistere disgustata ad un deprimente spettacolo, mentre abbiamo la possibilità di dare al popolo valdostano la possibilità di decidere e di contare veramente".