Marguerettaz, maggioranza minata da chi poneva veti

"Una maggioranza esiste, ci sono 18 consiglieri, le attività sono state portate avanti fino a oggi dignitosamente. Il progetto iniziale però, composto da 21 consiglieri, è stato minato non dall'uscita di Marquis, ma da quella componente che fin dall'inizio ha costruito un programma imponendo dei veti e boicottando il lavoro. La frana dei movimenti autonomisti non mi sembra che ci sia: parlerei piuttosto della frana del M5S che oggi è la stampella di un gruppo consiliare ben individuato nel partito del no".

Lo dice il consigliere regionale Uv Aurelio Marguerettaz, durante il dibatto apertosi in consiglio regionale a seguito dell'uscita di Pierluigi Marquis dalla maggioranza e della formazione del gruppo di Forza Italia.

"Manifesto sin d'ora l'apprezzamento per la scelta dei gruppi di minoranza di ritirare le iniziative perché è necessario dare subito avvio a un confronto fra gruppi consiliari e movimenti per risolvere quanto prima questa situazione", ha aggiunto.

Sette consiglieri "aveva l'Uv e sette ne ha confermati". Ora "dobbiamo mettere da parte una serie di steccati e di veti, senza rinunciare a visioni politiche ma cercando la condivisione per superare questa situazione così critica guardando anche all'esperienza nazionale avviata dal governo Draghi".