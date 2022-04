Regione: Lega Vda ritira iniziative in Consiglio Valle

La Lega Vda ha ritirato tutte le iniziative presentate per la riunione del Consiglio regionale in calendario oggi e domani. Lo ha annunciato il capogruppo Andrea Manfrin intervenendo nel dibattito sul passaggio di Pierluigi Marquis all'opposizione che ha aperto la crisi in Regione.

"Siamo di fronte ad un momento fondamentale della consiliatura - ha affermato - dopo quello che è avvenuto l'anno scorso con le dimissioni di un assessore e del presidente di una commissione. Prendiamo atto di questo passaggio che solleva incognite e problemi a partire dalla formazione delle commissioni. Mai come oggi c'è bisogno di una maggioranza con numeri solidi e stabili". Anche Pour l'Autonomie e Forza Italia hanno ritirato le proprie iniziative.