Carrel, ora velocizzare uscita dalla crisi

"Ora l'unico obiettivo è velocizzare l'uscita dalla crisi. La governabilità c'è esclusivamente se chi governa ha fatto chiarezza, ha degli obiettivi condivisi e un comportamento coerente e corretto, altrimenti rimane un modo come tanti per non assumersi le proprie responsabilità". Lo ha detto il capogruppo di Pour l'Autonomie, Marco Carrel, intervenendo nel dibattito in aula sull'uscita di Pierluigi Marquis dalla maggioranza.

"In questo Consiglio il nostro - ha aggiunto - è stato un comportamento coerente, corretto e costruttivo. Spesso siamo stati inascoltati sulle concessioni idroelettriche e sul futuro di Cva. Fin dall'inizio di questa legislatura abbiamo dimostrato di saper mantenere un comportamento lineare con la scelta politica indicata nel nome stesso del nostro partito: per l'Autonomia e non contro qualcuno".