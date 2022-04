Baccega, crisi causata da pessima legge elettorale

"La crisi che sta caratterizzando l'attuale coalizione di maggioranza è figlia della peggiore legge elettorale che sia mai stata votata dal Consiglio Valle".

Lo ha detto Mauro Baccega, vice capogruppo di Forza Italia, intervenendo nel dibattito sul passaggio all'opposizione di Pierluigi Marquis.

"In questo periodo di crisi economica - ha aggiunto - l'operato della maggioranza ha avuto come effetto quello di scontentare gran parte dei valdostani. In questo percorso di 18 mesi sono emerse tutte le contraddizioni che hanno caratterizzato da sempre questa coalizione che è andata in stallo su punti chiave e strategici per la nostra regione. Abbiamo una maggioranza esageratamente esposta a sinistra ma di una sinistra che faccio fatica a riconoscere. Forza Italia si colloca al centro del centro-destra e vuole dare una ritrovata stabilità alla Valle d'Aosta per uscire dalla crisi. Vogliamo un cambio sostanziale di paradigma e siamo in grado di costruire un piano di rilancio per le imprese e per le famiglie, per il benessere di tutta la nostra regione".