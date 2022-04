Approvate linee finanziarie per funivia Buisson-Chamois

Con 18 voti a favore e 17 astensioni in Consiglio Valle ha approvate le disposizioni finanziarie in materia di linee funiviarie di trasporto in servizio pubblico.

Il provvedimento, presentato dalla Giunta regionale il 14 marzo, si compone di due articoli che, come precisato dal Consigliere relatore, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), "ha valenza meramente finanziaria" e "ha lo scopo di rendere disponibili le risorse stanziate a bilancio per adeguarle al nuovo modello di gestione che sarà approvato in seguito dalla Giunta regionale per la gestione della funivia Buisson-Chamois".

Stefano Aggravi (Lega VdA) ha spiegato i motivi dell'astensione: "In seconda Commissione avremmo dovuto approfondire gli aspetti cardine di questo disegno di legge che riguardano le parti finanziarie. Avevamo chiesto maggiori dettagli sulla questione e di audire la controparte comunale e quelle sindacali. Questo non è avvenuto e le forze di opposizione hanno organizzato delle audizioni informali che hanno evidenziato una parte consistente di aspetti ancora da valutare soprattutto per quanto riguarda il personale. Riteniamo che non ci siano tutti gli elementi necessari per votare questo disegno di legge".

Erika Guichardaz (Pcp) ha aggiunto: "Le audizioni svolte in via informale dai gruppi di minoranza hanno evidenziato una poca chiarezza del destino della funivia Buisson-Chamois sia per l'aspetto lavorativo sia per il mantenimento del servizio. Anche se questo provvedimento è solo di natura finanziaria, dà avvio ad una serie successiva di azioni concrete".

"Avremo occasione di confrontarci ancora sul tema con l'accordo di cooperazione che è in corso - ha concluso l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy -. Ricordo a tutti che i tempi sono sempre stretti ed è importante arrivare a una decisione".