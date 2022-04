Bertin alla Conferenza dei Consigli regionali riunita a Torino

Doppio appuntamento a Torino per il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, che nella serata giovedì 31 marzo è intervenuto all'Assemblea plenaria della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, mentre venerdì primo aprile ha partecipato al seminario dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'ottica delle assemblee elettive, organizzato dalla Conferenza dei presidenti, la Camera dei deputati e il Consiglio regionale del Piemonte.

"Alla plenaria di giovedì - riferisce il presidente Bertin - ho illustrato ai colleghi la risoluzione riguardante le prospettive dell'Unione europea, approvata nella scorsa riunione del Consiglio Valle, invitandoli a considerare l'appello per un ruolo riconosciuto e attivo delle autonomie regionali nell'ordinamento comunitario. Ho evidenziato l'importanza di valorizzare l'opportunità offerta dalla Conferenza sul futuro dell'Europa per rilanciare l'azione regionale sul piano europeo".

"In merito al Pnrr - aggiunge Bertin -, il ruolo delle Assemblee legislative sarà soprattutto quello di rafforzare il dialogo tra Giunte e Consigli e di sviluppare un'azione di monitoraggio e di valutazione dello stato di avanzamento dei progetti".