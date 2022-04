Via libera in commissione a proposta legge su sostegno imprese

La quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità su di un nuovo testo della proposta di legge in materia di interventi a favore di imprese in difficoltà, depositata dal gruppo Lega VdA e di cui è relatore il consigliere Stefano Aggravi.

Il nuovo testo di Commissione, composto di 21 articoli, è anche il frutto delle interlocuzioni nell'ambito della procedura di notifica della proposta di legge alla Commissione europea, che a marzo ha autorizzato il regime di aiuti. "Le principali modifiche concertate con la Commissione europea - dichiarano il Presidente della Commissione, Giulio Grosjacques (UV) e Aggravi - hanno riguardato la natura degli aiuti, la compatibilità con il regime di concorrenza europea e un adeguamento al testo originario rispetto agli aggiornamenti della normativa sugli aiuti di Stato, senza stravolgere il regime di aiuti regionali per le imprese in difficoltà. In particolare, l'iniziativa legislativa è volta a riattivare le procedure di sostegno nella forma di finanziamenti, garanzie, contributi in procedure di salvataggio e ristrutturazione di aziende valdostane in difficoltà".