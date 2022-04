A breve costituzione nuovo gruppo Forza Italia

"Sono certo che con il collega Marquis faremo un ottimo lavoro, e a riguardo annuncio l'ormai prossima costituzione del gruppo di Forza Italia all'interno del Consiglio Valle. Sono tanti i dossier sul tavolo in attesa di risposte e approfondimenti e sono sicuro che il suo contributo sarà prezioso per cercare di dare una soluzione ai problemi che attanagliano la Valle d'Aosta, a maggior ragione tenuto conto dello stallo politico inaccettabile che si trascina ormai da un anno". E' quanto dichiara il consigliere regionale Mauro Baccega commentando il passaggio di Marquis in Forza Italia.

"L'adesione del consigliere regionale Pierluigi Marquis al partito di Forza Italia in Valle d'Aosta, dopo quella del collega Mauro Baccega nei mesi scorsi, dimostra come la preparazione, la serietà e la credibilità della nostra classe dirigente nazionale rappresentino un elemento di attrattività verso chi è convinto, come noi, che per tutelare e rilanciare al meglio le specificità statutarie della Valle d'Aosta, servano interlocutori preparati, seri e credibili sia nelle istituzioni a Roma che nelle istituzioni europee, capaci di prendere in carico le istanze dei territori e di trovare soluzioni" aggiunge il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini. "Ora occorre guardare avanti - conclude - alle svariate criticità che affliggono il nostro territorio e alle risposte che i valdostani aspettano da tempo, motivo per cui dalle prossime settimane, con l'arrivo della bella stagione, oltre a organizzare un'assemblea programmatica alla presenza dei vertici nazionali di Forza Italia, è nostra intenzione tornare sul territorio, tra la gente, con apposite iniziative".