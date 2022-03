Francophonie: Vda, investir sur jeunesse et ses aspirations

(ANSA) - AOSTE, 30 MAR - Le Conseil de la Vallée a conclu les événements organisés autour du 20 mars, journée internationale de la francophonie, date qui fait référence à la naissance en 1970 à Niamey (Niger) de l'Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir l'Organisation internationale de la Francophonie. Ces initiatives ont été organisées en partenariat entre l'Assemblée législative régionale, le Conseil des Jeunes Valdôtains, la section valdôtaine de l'Union internationale de la presse francophone, l'Université de la Vallée d'Aoste et le Centre d'études Abbé Trèves.

"Pour ce mois de mars - dit le président Alberto Bertin - nous avons misé sur la jeunesse, en nous inscrivant sous le thème proposé par l'Oif 'La Francophonie de l'avenir' pour souligner le soutien à la jeunesse et à ses aspirations. Nous croyons en effet qu'en concernant les jeunes nous investissons dans le futur de notre communauté. Grâce à une belle collaboration avec le Cjv, nous avons proposé une série de réflexions sur la francophonie touchant les thèmes de l'identité, de la culture, des langues, des institutions européennes. La formule des conférences en ligne nous a permis de nous confronter non seulement avec des jeunes valdôtains, mais aussi avec des jeunes du Québec, du Maroc, de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'avec l'Institut des études fédérales comparées de l'Eurac research de Bozen".

"Le concours Abbé Trèves - poursuit le président Bertin - a aussi marqué un passage important: les 17 candidatures reçues témoignent de l'intérêt de la part des jeunes de participer à des initiatives qui allient la langue française à la production de textes et de vidéos".

Par ailleurs, à l'occasion du 20 mars, le président du Conseil de la Vallée a signé la carte blanche 'Pour un multilinguisme fort au sein de notre démocratie européenne', carte promue par la Région Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le document appelle à la défense du multilinguisme, qui est l'un des piliers fondamentaux des démocraties européennes. (ANSA).