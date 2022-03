'La francophonie en Vallée d'Aoste', conférence en ligne

Mardi 29 mars 2022, à 17h00, se tiendra la dernière conférence en ligne organisée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration du Conseil des Jeunes Valdôtains dans le cadre des Journées de la francophonie. La rencontre portera sur la francophonie en Vallée d'Aoste. Modérés par Eloïse Villaz du Conseil des jeunes Valdôtains, ce sont Elisabeth Alber, chercheuse senior à l'Institut des études fédérales comparées de l'Eurac research de Bozen, et Nicolò Paolo Alessi, doctorant en droit public comparé à l'Université de Vérone et Fribourg, qui parleront de ce thème.

Il sera possible de suivre la conférence en direct sur le site web (www.consiglio.vda.it) et la chaîne YouTube (www.youtube.it/user/consvda) du Conseil régional, sur la chaîne 13 de la télévision numérique TV Vallée (rediffusion le jour suivant à 21h). Le public pourra envoyer des questions sur les sujets abordés ou des questions à poser directement aux participants, jusqu'à 18h du jour même, au courriel conseiljeunesvaldotains@gmail.com.