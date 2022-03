Bertschy, telecabina Pila-Couis si farà ma valutiamo sviluppi

"La nuova telecabina Pila-Couis non è in discussione. Stiamo valutando come sviluppare il progetto nei prossimi 2-3 anni, soprattutto a causa dell'aumento dei costi delle materie prime legato agli scenari internazionali". Lo ha detto l'assessore regionale agli impianti funiviari Luigi Bertschy rispondendo ad un'interpellanza di Mauro Baccega (Misto). "Nella situazione attuale - prosegue Bertschy - tutto va riconsiderato. La telecabina resta un progetto prioritario, è da realizzare per la sua importanza per il comprensorio e per il Comune di Gressan. Stiamo facendo gli ultimi approfondimenti".