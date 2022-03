Assessorati istruzione e partecipate in uffici piazza Narbonne

"La destinazione ad uffici di Palazzo Narbonne è considerata strategica e quindi, l'edificio è stato cancellato dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. In questo palazzo si potrebbero collocare gli uffici dell'Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, della Sovraintendenza agli studi e del Dipartimento società ed enti partecipati mentre a Palazzo Roncas si concentrerebbero invece gli uffici dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio". Lo ha detto l'assessore regionale alle opere pubbliche, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Luca Distort (Lega Vda), che ha replicato: "Ci rallegriamo del 'lieto fine' annunciato, così come dovrebbero esserlo, per rispettive competenze, gli Assessori Guichardaz e Caveri, i quali recepiscono in diretta le sue notizie. In ogni caso, noi manterremo alta la vigilanza sulla questione".