Covid, da primo aprile possibili veglie funebri

"La cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo prossimo consentirà, tra l'altro, la ripresa delle procedure ordinarie per la gestione delle salme sul territorio, permettendo lo svolgimento delle veglie funebri. Restano ferme, invece, le eccezioni riguardanti i soggetti deceduti per infezioni da Covid o comunque positivi al virus, per i quali permangono le indicazioni previste per i decessi conseguenti a malattie infettivo-diffusive definite dal Ministero della sanità". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, rispondendo in aula ad un 'Question time' sullo svolgimento delle veglie funebri nelle abitazioni private presentato da Mauro Baccega (misto).

"E' notizia positiva: tornare alla normalità - ha commentato Baccega - significa anche aprire la camera mortuaria dell'ospedale, consentire le veglie nelle case, ma anche dare elementi certi alle imprese di onoranze funebri, che sono sistematicamente contattate dai familiari, ma che in questo momento non capiscono cosa si deciderà".