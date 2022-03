Vendredi 25 mars 2022, à 17h, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste accueillera la remise des prix du concours "Abbé Trèves" organisé par la section valdôtaine de l'Union internationale de la presse francophone, avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l'Assessorat régional de l'éducation, de l'Université de la Vallée d'Aoste et du Centre d'études Abbé Trèves.

Le concours rentre dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste avec le but d'encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française. Le thème de cette édition était "Spontanément Valdôtain.e.s": ce sont 17 les jeunes qui ont participé en produisant soit un texte écrit, soit une vidéo sur leur sentiment d'appartenance au territoire et à la communauté valdôtaine.