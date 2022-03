Mafie: Bertin, non dimenticare è presidio indispensabile

"Oltre a ricordare le vittime delle mafie, che è un nostro preciso dovere morale, usiamo questa Giornata per valorizzare la Memoria come concreto strumento di contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata. La lotta alle mafie deve essere fatta su più terreni: non dimenticare è un presidio quotidiano e indispensabile di difesa della vita democratica. Al di là dell'importante valore commemorativo, il 21 marzo segna il nostro impegno costante e mai sopito contro tutte le forme di criminalità organizzata che rubano la speranza". E' quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, in occasione della 27/a Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie.