"Quelle del Sì", Pcp avvia campagna propaganda

"Ribadire il carattere programmatico e propositivo della sua azione politica": è l'obiettivo di un manifesto dal titolo "Quelle del SI" che è stato diffuso da Progetto civico progressista attraverso le consigliere regionali Chiara Minelli ed Erika Guichardaz.

"In questi mesi è proseguita da parte di alcuni degli avversari politici - si legge in una nota - una narrazione tesa a squalificare l'azione politica delle nostre Consigliere Regionali e a ridurre a mera ideologia le nostre proposte, senza mai entrare nel merito. Una cultura politica debolissima e puramente difensiva che non aiuta le cittadine e i cittadini ad orientarsi e a farsi liberamente una propria opinione politica, ma soprattutto che non può dare risposte ai tanti bisogni della popolazione. Per questo è stato redatto questo manifesto, che sarà affisso oggi negli spazi pubblici di Aosta, con l'obiettivo di comunicare direttamente con l'opinione pubblica e rimettere in fila i 'sì' che Pcp ha elaborato, a partire dal proprio programma elettorale e dal confronto continuo con la società civile valdostana".