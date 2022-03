Bertin, unire Consigli e Giunte su valutazione effetti politiche

"L'obiettivo sfidante è di delineare un tratto di unione tra Consigli e Giunte regionali per una valutazione degli effetti delle politiche pubbliche". E' il commento del Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, al termine della riunione del Comitato di indirizzo del progetto Capire, di cui è coordinatore.

Nato su iniziativa della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, il progetto si propone di promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche e della qualità della normazione. "Negli anni - spiega Bertin - le Assemblee regionali hanno sviluppato, tramite l'indispensabile lavoro del Comitato Capire, grandi competenze tecniche ed esperienze politiche istituzionali: oggi crediamo sia necessario un ulteriore salto di qualità aprendosi al coinvolgimento e rapporto delle parti esecutive, dei Governi e delle strutture amministrative collegate all'azione di governo.

Il legislatore si trova infatti di fronte alla necessità, sempre maggiore, di avere a disposizione informazioni accurate e al tempo stesso fruibili e che gli consentano di apprendere, di Capire appunto, se i risultati ottenuti dalle politiche adottate siano stati coerenti con gli obiettivi che si intendeva perseguire con le scelte attuate".

"Tale necessità - conclude - diventa ancora più importante in un momento come quello attuale che impone di individuare modalità comprensibili al cittadino di riduzione e al tempo stesso di miglioramento della qualità della spesa pubblica. Il processo di apprendimento che è alla base della funzione valutativa necessita di una ricchezza di informazioni tali da rendere fondamentale il ruolo delle Giunte: non solo nell'ottica dell'adempimento degli oneri informativi richiesti dalle clausole valutative ma anche e soprattutto nella creazione di un dialogo costante, con lo scopo comune al quale Consigli e Giunte sono chiamate, ovvero affrontare e risolvere problemi pubblici nel modo migliore avendo a disposizione gli strumenti per decidere con consapevolezza derivanti dall'esercizio della funzione valutativa".