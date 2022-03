Baccega, basta chiacchiere su liste d'attesa in sanità

"L'attesa e le chiacchiere sono finite, perché anche la pazienza ha un limite. Nella prossima riunione del Consiglio regionale, porterò all'attenzione dell'aula la sempre più annosa questione del recupero delle liste d'attesa in sanità, nonostante a parole l'assessore Barmasse e il direttore generale dell'USL Uberti abbiano sostenuto di avervi già provveduto. Ma i fatti, purtroppo, raccontano una realtà diversa in Valle d'Aosta: in questa fase post-Covid si chiudono addirittura gli ambulatori anziché riaprirli al pubblico". E' quanto dichiara il consigliere regionale Mauro Baccega (Misto), referente di Forza Italia, che aggiunge: "Per questo, anche tenendo conto dei finanziamenti dedicati assegnati alla nostra regione, impegnerò la giunta ad aggiornare con urgenza il Piano operativo regionale delle liste d'attesa, affinché la situazione possa volgere alla normalità entro la fine dell'anno. I valdostani hanno il sacrosanto diritto di farsi curare e di svolgere tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici del caso nella loro regione. Sulla salute delle persone non sono più ammessi ritardi o temporeggiamenti. La misura è colma".