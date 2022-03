Regione, in commissione tecnici di radiologia e fisioterapisti

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - I problemi dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei fisioterapisti sono stati discussi durante una riunione della quinta Commissione 'Servizi sociali' che ha audito due delegazioni di professionisti. I primi erano rappresentati da Pierina Raso (referente regionale), Giuseppe Cerra, Paola Griso e Ausilia Napoli mentre i secondi da Giuseppe Tedesco (presidente della Commissione d'Albo), Agatino Sanguedolce e Debora Buscaglione.

"I tecnici sanitari di radiologia medica - riferisce il vicepresidente della Commissione, Claudio Restano (gruppo misto) - sono quelle figure che operano nell'ambito d'impiego di radiazioni ionizzanti: si tratta di una professione molto specifica di cui ad oggi c'è un difetto di organico di 15 unità, che ha portato alla chiusura delle radiologie degli ambulatori di Morgex e Donnas oltre che al ricorso a convenzioni molto onerose extra-regionali. La delegazione ha auspicato che nuove misure di attrattività del sistema sanitario regionale siano introdotte, ma soprattutto che vi sia un'attenzione alla formazione di giovani valdostani nel settore della radiologia medica, anche attraverso la creazione di un corso di laurea triennale presso l'Università della Valle d'Aosta destinato ai residenti valdostani (così come avvenuto nel 1995)".

"I fisioterapisti - prosegue il vicepresidente Restano - si sono concentrati sulle potenzialità del servizio, che oggi non è sfruttato appieno, evidenziando l'importanza di lavorare di più sul territorio e sulla prevenzione. Anche per loro, vi è la necessità di avere più personale attraverso una maggiore attrattività che deriva non solo dal compenso economico ma anche dal riconoscimento della professione: attività di ricerca scientifica, ripristino dei percorsi di continuità ospedaliera e territoriale, istituzione di ruoli innovativi come quello del fisioterapista di famiglia e di comunità. Si tratta di proposte concrete e innovative che vanno nella direzione di evitare la concorrenza dell'attività libero-professionale e di altri territori, come la Svizzera, a beneficio di un sistema di qualità basato non solo sulla cura ma soprattutto sulla prevenzione per evitare una serie di patologie, in particolare quelle collegate all'avanzamento dell'età".

"Nelle prossime settimane - conclude Restano - sentiremo i tecnici della prevenzione, gli assistenti sanitari e gli psicologi, sempre nell'ottica di dare la giusta attenzione a un settore fondamentale come quello della sanità".

La Commissione ha anche nominato i relatori di due progetti di legge: il consigliere Restano per il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 presentato dalla Giunta e il Consigliere della Lega Vda Stefano Aggravi per la proposta di legge sull'indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo J.B. Festaz coinvolti nell'emergenza Covid-19, depositata dai gruppi di minoranza.

(ANSA).