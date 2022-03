Francofonia, assegnata la borsa di studio del Consiglio Valle

Pietro Lazzarotto, 16 anni, allievo della classe terza del Liceo scientifico Bérard di Aosta, ha vinto la borsa di studio per la formazione francofona, istituita dal Consiglio Valle con la collaborazione di Fondazione Intercultura.

La borsa di studio è stata assegnata dal presidente Alberto Bertin, dai vice presidenti Aurelio Marguerettaz e Paolo Sammaritani, dai consiglieri segretari Corrado Jordan e Luca Distort e dal presidente del Centro locale di Fondazione Intercultura, Pietro Laurent Signò.

Questa borsa, del valore di 6.000 euro, consentirà allo studente di soggiornare per un anno nel Canada francofono, dove sarà accolto da una famiglia e frequenterà il quarto anno del Liceo nell'anno scolastico 2022-2023. Parteciperà inoltre alle diverse attività extracurriculari e potrà contare sull'assistenza permanente dei corrispondenti locali di Intercultura.

"In questo mese di marzo dedicato alla francofonia - afferma il presidente Alberto Bertin -, il Consiglio regionale ha dedicato le sue energie alla valorizzazione dei giovani. È promuovendo gli scambi culturali con il mondo francofono che i giovani valdostani si affezionano alla nostra cultura e comprendono l'importanza di conoscere e imparare il francese. Un linguaggio universale che apre molte esperienze".

"Una comunità che investe sui giovani investe non solo nel suo futuro ma anche nel presente - spiega il presidente del Centro locale di Intercultura, Pietro Laurent Signò -: la giovinezza non è una sala d'attesa per la vita adulta, è il momento di mettersi in gioco e fare esperienze che possono segnare il corso della nostra vita".

"Sono molto felice di poter trascorrere un anno all'estero - racconta Pietro Lazzarotto -, di entrare in contatto con nuove tradizioni e culture e di approfondire la mia conoscenza del francese".