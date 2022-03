Consiglio Valle torna a riunirsi, 49 punti all'ordine del giorno

Con 49 punti all'ordine del giorno il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è convocato mercoledì 23 e giovedì 24 marzo.

Il presidente, Alberto Bertin, esporrà una relazione sulla partecipazione alla Conferenza sul Futuro dell'Europa e sulle prospettive per le autonomie regionali, con particolare riferimento a quelle speciali. I provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione e le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 saranno al centro della comunicazione dell'assessore Carlo Marzi.

Sono state presentate 11 interrogazioni, di cui cinque da parte del gruppo Lega Vda (notizie delle criticità che hanno causato il mancato utilizzo di un furgone Mercedes assegnato alla Protezione civile; servizi di consulenza della società Casino de la Vallée nell'ambito del piano concordatario; verifica della piena disponibilità giuridica dei mezzi previsti ai fini dell'esecuzione del nuovo contratto di trasporto per disabili 2021-2026; notizie in merito alla gestione dei servizi di trasporto pubblico delle persone e delle merci sulla linea Buisson-Chamois mediante teleferica e funivia; tempistiche previste per l'erogazione della seconda tranche di pagamenti ai partecipanti al corso di formazione erogato dall'Ente Enaip nei mesi di febbraio-aprile 2019; notizie sulla richiesta ai pazienti in sede di ospedalizzazione di fornire medicinali di uso quotidiano). Il gruppo Progetto civico progressista ne ha presentate quattro (diffusione sul territorio regionale del canale 'France 24'; predisposizione del progetto per la partecipazione della Regione Valle d'Aosta al bando nazionale per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità; notizie in merito alla gestione delle risorse umane all'interno della Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo; notizie in merito all'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica sulla bozza di Piano regionale dei trasporti) mentre una arriva dal gruppo Pour l'Autonomie (Intervento normativo volto a calmierare l'aumento del costo dell'energia e le conseguenti ricadute sul tessuto sociale ed economico valdostano).

All'ordine del giorno anche 29 interpellanze, di cui 19 del gruppo Lega, cinque del gruppo Pcp, tre del gruppo Pour l'autonomie e due di Mauro Baccega (gruppo misto). Il Consiglio discuterà inoltre quattro mozioni.