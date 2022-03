Sci: Bertschy, cauti su fattibilità collegamento Pila-Cogne

"Dal punto di vista politico, noi vediamo un futuro strategico, ma siamo cauti nel definire questo progetto fattibile, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello della sostenibilità economica". Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, in riferimento al possibile collegamento tra il comprensorio sciistico di Pila e il comune di Cogne.

Rispondendo a una interpellanza del vicecapogruppo della Lega Vallée d'Aoste Stefano Aggravi, Bertschy ha spiegato: "Voglio procedere con serietà senza creare esagerate aspettative; è quindi necessario condurre degli studi di fattibilità e di sostenibilità, sia ambientale, sia tecnica, sia economica. Ad oggi ci sono dei nuovi elementi che vanno tenuti dalla società nella massima considerazione, come ad esempio l'esplosione dei costi di questo ultimo periodo che può pregiudicare anche la sostenibilità degli investimenti. Le valutazioni fatte qualche mese fa, oggi vanno riverificate. In questa prospettiva, bisogna capire come andare avanti, cercando anche di valutare se questo collegamento funiviario possa essere non soltanto commerciale ma anche di trasporto pubblico".

Aggravi ha parlato di un "visione più prudente rispetto agli slanci del passato. E questo è positivo: sono d'accordo con la necessità di avere contezza dei progetti e di tenere conto delle volontà e delle aspettative delle comunità locali.

Tuttavia, è bene che anche quest'aula sia coinvolta, perché altrimenti si rischia di trovarci con le stesse problematiche che si stanno avendo oggi con il progetto di Cime Bianche.

Sollecito il presidente della quarta Commissione a condurre un approfondimento in Commissione su questa tematica. I grandi progetti devono maturare attraverso una coscienza maggiore sugli investimenti futuri della nostra regione: solo così possiamo fare delle scelte che siano sostenibili e che abbiano un senso per la nostra comunità".