Montagna: Brunod, agire ora per evitare criticità rete sentieri

"Il settore del cicloturismo nelle sue varie specialità è cresciuto molto negli ultimi anni, sia in campo nazionale che internazionale e la nostra regione ha delle grandi potenzialità che devono essere valorizzate per rendere la nostra offerta turistica più attrattiva. Nel pieno della stagione estiva 2021, però, alcune località della Valle hanno riscontrato varie criticità nella regolamentazione e nella gestione dei sentieri. I risultati del lavoro svolto dal Tavolo tecnico (istituito nel mese di febbraio 2022) per lo studio di queste problematiche difficilmente potranno essere attuati a partire dall'imminente stagione primaverile-estiva". Lo ha detto in Consiglio Valle Dennis Brunod (Lega Vda) che ha presentato un'interpellanza sul tema.

"Abbiamo degli obiettivi ben definiti e - ha spiegato l'assessore alle Risorse naturali, Davide Sapinet - un programma che dovrà affrontare, singolarmente nel metodo di lavoro ma congiuntamente nei tempi, sia l'aspetto legato alla sentieristica che quello legato alle strade poderali. Abbiamo una classificazione di massima dei sentieri che deve essere dettagliata. Il Tavolo lavorerà coinvolgendo gli enti e i soggetti portatori di interessi. L'obiettivo è quello di disporre, in tempi ragionevolmente utili, di proposte operative che consentano di adottare linee di indirizzo unitarie su tutto il territorio regionale per potere assicurare la piena fruizione della nostra rete escursionistica".

"Sicuramente - ha replicato Brunod - il tema è complesso ma non abbiamo avuto risposte sulle azioni concrete da realizzare in vista dell'imminente stagione. Il settore dell'e-bike è in continua crescita e si stima che entro il 2025 le biciclette a pedalata assistita saranno le più diffuse. Bisogna guardare al futuro intervenendo ora per evitare le criticità dell'anno scorso con soluzioni, anche temporanee, che non creino confusione sull'interpretazione delle norme di settore".

Raffaella Foudraz (Lega Vda) ha aggiunto che è anche "importante trovare soluzioni efficaci anche per tutti coloro che svolgono il lavoro in montagna. La nostra agricoltura 'eroica' non deve essere penalizzata ma valorizzata".