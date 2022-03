Sci: Carrel, cdm a Cervinia sia volano per intera vallata

La gara di Coppa del Mondo a Cervinia e Zermatt "avrà un'attenzione mediatica superiore e deve essere trasformata in un volano per tutta la vallata: dovremmo valorizzare non solo i paesi coinvolti direttamente dalle gare ma tutta la Valtournenche, perché solamente così potremo attrarre sponsor". Lo ha detto il consigliere Marco Carrel (Pour l'Autonomie) presentando un'interrogazione sulle attività collegate alla Coppa del Mondo di sci alpino a Breuil-Cervinia, in programma nel prossimo autunno. "È necessario muoversi in fretta e in sinergia con gli operatori locali - ha aggiunto - per trovare le giuste soluzioni perché al netto dei periodi di alta stagione il tempo che rimane è veramente poco".

La replica dell'assessore regionale allo sport, turismo e commercio, Jean Pierre Guichardaz: "La Fis ha deciso di anticipare lo svolgimento dalle competizioni già a decorrere dalla prossima stagione agonistica. Questo ha imposto una fortissima accelerazione dell'organizzazione delle gare: due maschili e due femminili su tracciati nuovi e mai destinati a competizioni di questo livello. Il Comitato organizzatore della Coppa del Mondo ha previsto, a febbraio e marzo, le prime riunioni con il Comune di Valtournenche e il Consorzio Cervino turismo. A partire dai prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri per definire i vari aspetti specifici di competenza che riguardano il settore sportivo, logistico, organizzativo, media e il settore eventi collaterali e cerimonie. Il calendario prevede incontri con il Comune, il Consorzio turistico e i responsabili di settori, enti e associazioni di particolare importanza e interesse per il successo della partecipazione".

Poi ha aggiunto: "Il Comitato organizzatore segue un programma dettagliato elaborato con la collaborazione di Swiss Ski e Fisi nel rispetto dei regolamenti internazionali della Fis che dovrà portare alla completa implementazione di tutte le infrastrutture necessarie alla manifestazione entro il 23 ottobre 2022. Oltre agli interventi diretti per l'allestimento della pista di gara, si dovrà anche provvedere a installazioni temporanee nella zona di Cime Bianche-Laghi per l'accoglienza di pubblico, team, media, servizi di cronometraggio. In relazione a questo sarà dettagliato un progetto, che dovrà essere approvato da FIS, Swiss Ski e FISI entro il mese di maggio 2022".