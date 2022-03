Regione: Spelgatti, sminuito problema vigili fuoco-forestali

"Abbiamo l'impressione che il presidente della Regione non abbia la più pallida idea dei problemi che sono sul tavolo: ha ripetuto la stessa risposta della volta scorsa, senza rispondere nel merito dei problemi.

Bisognerebbe interloquire con Roma per cercare di equiparare i Corpi affinché vengano inseriti in tutta una serie di circuiti da cui ora sono esclusi. Il Presidente sminuisce la portata del problema". Lo ha detto la consigliera Nicoletta Spelgatti (Lega Vda) che ha presnetato in aula un'interpellanza sulla parificazione tra le categorie regionali e nazionali dei Vigili del fuoco e dei Forestali (sullo stesso tema è stata presentata un'interrogazione da Pcp).

"Ci sono temi prettamente regionali - ha aggiunto Erika Guichardaz (Pcp) - che possono essere affrontati con velocità: per i Vigili del Fuoco i mezzi vetusti in dotazione, la creazione di una postazione in bassa Valle, le problematiche dei pensionamenti, la questione dei concorsi; per i Forestali la modifica della legge 12/2002, la carenza di formazione specifica (selvicoltura, fauna selvatica, legislazione ambientale). Anche oggi a tutto questo non ci sono risposte e non abbiamo nemmeno idea se si stia pensando di creare un comparto sicurezza o come sia possibile metterci anni per dei conteggi".

Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha osservato: "Ci sono iniziative su questo tema da un Consiglio all'altro senza soluzione di continuità, ma è chiaro che in dieci giorni non può essere cambiato il mondo. Che la Valle d'Aosta abbia avuto una mala gestione per quanto riguarda l'autonomia del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, quando qui parliamo di questioni previdenziali, mi risulta difficile capirlo. Ci sono invece situazioni puntuali come quelle delle trasferte per i corsi, che mi sono state poste e che stiamo cercando di risolvere".

Per quanto riguarda la parte previdenziale, Lavevaz ha parlato di "situazione chiara: c'è la necessità di una norma di attuazione per consentire l'avvio del processo di equiparazione; l'ufficio legislativo sta lavorando per predisporla. Si tratta di una questione tecnica e dal momento che ci sarà la bozza, sarà la Commissione Paritetica a portarla avanti: non capisco quindi quali interlocuzioni io debba avere. Riguardo agli aspetti relativi allo status giuridico (situazione stipendiale, organizzazione dei due Corpi e loro collocazione all'interno dell'Amministrazione), il personale sta preparando tutte le tabelle di equiparazione per avere lo status di ogni singolo componente del Corpo in modo poi da fare il passaggio, avendo anche un confronto con le organizzazioni sindacali. È quindi di tutta evidenza che le cose stanno andando avanti in modo parallelo".