Palazzo regionale illuminato con colori bandiera ucraina

La facciata sud di Palazzo regionale, ad Aosta, sarà illuminata di notte con i colori della bandiera ucraina. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana. ""E' un gesto simbolico in segno di vicinanza con il popolo ucraino, di fronte alla tragedia umanitaria dopo l’aggressione militare che sta subendo. È simbolico illuminare la frase di Emile Chanoux 'Voir clair, vouloir vivre', scritta in tempi di guerra pensando ad un futuro di pace" ha detto Bertin.