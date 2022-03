Lavevaz, pas de propositions pour Maison du Val d'Aoste

La Maison du Val d'Aoste à Paris a fait l'objet d'une interpellation présentée par le groupe Lega Vallée d'Aoste pendant la séance du 9 mars 2022. "J'ai déjà présenté des initiatives sur la Maison du Val d'Aoste qui ont été rejetées par le Conseil - a rappelé le conseiller Erik Lavy -, même si le président de la Région, en ces occasions, a réaffirmé l'importance de relancer cette structure qui aujourd'hui est encore fermée. Je demande combien a coûté l'entretien de l'immeuble en 2021, quelle est sa valeur actuelle et si la Région a eu des entretiens avec des sujets privés ou avec des associations pour réactiver cette structure".

"L'entretien de l'immeuble a coûté 30.309 euros en 2021 et, sur la base d'une expertise effectuée fin novembre 2021, sa valeur actuelle s'élève à 1 million 210 mille euros - a précisé le président de la Région, Erik Lavevaz -. Quelques sujets privés ont pris des contacts, courant 2021, pour vérifier la possibilité d'assumer la gestion de la Maison du Val d'Aoste, mais les entretiens développés n'ont pas abouti à des propositions concrètes".

Le conseiller Lavy, en réplique, a affirmé: "On est encore en attente de comprendre quel sera le futur de la Maison du Val d'Aoste. Les temps pour relancer son activité sont vraiment trop longs et il n'y a pas de projets concrets. Je crains qu'on n'ira nulle part".