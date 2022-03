Energia: Lavevaz, vicina conclusione iter norma attuazione

"Ho sentito i Commissari di parte regionale della Commissione Paritetica che si sono incontrati la settimana scorsa per esaminare i pareri arrivati in merito alla norma di attuazione necessaria per la stesura della legge regionale in materia di concessioni di derivazione acqua: io credo che sia vicina la conclusione dell'iter". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione del Pcp sulle tempistiche di approvazione della norma di attuazione per le concessioni di derivazione d'acqua. Il dossier - ha aggiunto - "è complesso e i Ministeri interessati hanno la necessità di fare un esame approfondito, anche per i riflessi con la normativa comunitaria: il Presidente della Commissione Paritetica ha comunicato che l'istruttoria della norma sta seguendo l'iter naturale, senza particolari ritardi". "E' evidente che il Presidente della Regione - ha detto ancora - non possa sollecitare un Ministro o il Presidente della Commissione in merito alla conclusione dell'istruttoria: è una questione di rispetto istituzionale".

"Non bastano le interlocuzioni verbali, qui ci vogliono delle sollecitazioni formali, degli atti, che non sono una mancanza di rispetto istituzionale e non vanno certo a ledere l'autonomia di un organismo che è indipendente" ha replicato Chiara Minelli (Pcp), che prosegue: "Questo è un tema estremamente rilevante per la Valle d'Aosta, sia per le sue implicazioni economiche sia perché riguarda l'esercizio dell'autonomia. Se la norma non sarà approvata entro quest'anno, dovremo aspettare le nuove elezioni politiche, il nuovo Governo, la nuova Commissione paritetica: quindi l'urgenza c'è ed è conclamata, anche perché rappresenta solo l'inizio del percorso per arrivare alla legge regionale di disciplina delle procedure e le concessioni a scopo idroelettrico. Il tema della norma sulle concessioni dovrebbe essere particolarmente caro alle forze autonomiste, che dovrebbero impegnarsi pancia a terra, ma così non sembra".