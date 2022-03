Proposta di legge per indennità a lavoratori JB Festaz

Una proposta di legge per l'istituzione di una indennità una tantum a favore dei lavoratori della Casa di riposo J.B. Festaz e degli specialisti ambulatoriali: a depositarla sono stati i gruppi consiliari Lega Vallée d'Aoste, Pour l'Autonomie, Progetto Civico Progressista e Mauro Baccega (Gruppo Misto, referente di Forza Italia).

L'iniziativa legislativa - composta da quattro articoli - prevede per il personale dipendente della Casa di riposo, di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale, un'indennità una tantum giornaliera per l'attività prestata in presenza nella fase dell'emergenza epidemiologica. Si prevedono, in termini di lordo busta, due importi differenziati: uno per gli operatori socio-sanitari e uno per tutti gli altri profili professionali. I fondi per erogare l'indennità saranno trasferiti all'Azienda pubblica di servizi alla persona Maison de repos J.B. Festaz dalla Struttura regionale competente, sulla base dell'elenco definito a fronte della concertazione con l'Usl, l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali di riferimento. Inoltre, la proposta introduce l'indennità sanitaria valdostana anche a favore degli specialisti ambulatoriali, ai quali non era stata riconosciuta dalla norma, ma che si trovano in posizione giuridica identica a quella dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

"Con questa nostra iniziativa - specificano i firmatari - vogliamo rimediare ad una ingiustizia: da una parte, riconoscere il lavoro di una importante realtà quale quella rappresentata dal personale della Casa di riposo J.B. Festaz; dall'altra, allineare gli specialisti ambulatoriali ai medici e pediatri che hanno percepito l'indennità sanitaria in quanto, operando all'interno delle strutture dell'Usl, hanno lavorato nelle stesse condizioni di disagio ambientale generato dalla pandemia".